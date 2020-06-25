Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине

В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам

В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что по его поручению правительство Украины прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума , который будет определять технические вопросы строительства жилья в Херсонской области для внутренне перемещенных лиц из Крыма.

Украино-турецкий меморандум по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма

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Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. К ликвидации последствий непогоды были привлечены бригады облэнерго.

Министерство внутренних сил перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие районы западных областей.

На западе Украины выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из непогоды в результате наводнений. Сейчас коммунальщики работают над обеспечением движения по этих дорогах.