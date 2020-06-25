Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине

В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
Украино-турецкий меморандум по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что по его поручению правительство Украины прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства жилья в Херсонской области для внутренне перемещенных лиц из Крыма.
Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. К ликвидации последствий непогоды были привлечены бригады облэнерго.
Министерство внутренних сил перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие районы западных областей.
На западе Украины выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из непогоды в результате наводнений. Сейчас коммунальщики работают над обеспечением движения по этих дорогах.
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).
Пандемия коронавируса стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы
Пандемия коронавируса оказала огромное влияние не только на человечество, но и на всю природу в целом. Ученые усматривают в нынешней ситуации перспективы новых исследований и полезных открытий.
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Второй финалист Кубка Украины-2020 определился в серии послематчевых пенальти.
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя
Чемпион WBO в первом легком весе Джеймел Херринг не сможет провести защиту своего титула 2 июля в Лас-Вегасе в поединке против Джонатана Окендо, так как в конце прошлой недели его тест на коронавирус оказался положительным.
Ушел из жизни бывший тренер Карпат Дячук-Ставицкий
Срна получил новую должность в Шахтере
Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна стал футбольным директором клуба. Об этом сообщил официальный сайт Горняков.
Нью-Йоркский марафон-2020 отменен из-за коронавируса
Юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон отменен из-за пандемии коронавируса.
Дж. К. Симмонс возвращается в Marvel: подробности
Актер Дж. К. Симмонс подтвердил, что вернется к роли Дж. Джоны Джеймсона в одном из будущих проектов по комиксам Marvel.
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
Новый сезон сериала "Рассказ служанки" по книге Маргарет Этвуд, который должен был выйти на Hulu осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.
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Разработчики Telegram тестируют видеозвонки в бета-версии.
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