Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине

Коронавирус в Украине: число заболевших за сутки снова увеличилось
В Украине на 30 июня коронавирусом заболели уже 44 334 человека. За минувшие сутки выявили 706 новых случаев заболевания, 12 человек умерли.
ВНО-2020 в Украине
30 июня, состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе. Это второй тест, который будут сдавать украинские абитуриенты.
С 1 июля Министерство образования вместе с ПриватБанком начинает возвращать деньги, которые ранее были внесены на оплату участия в пробном ВНО. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты, сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
С 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз.
Клитина рассказала причину создания партии в купальнике
Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, ранее оказавшаяся в центре секс-скандала, объяснила, почему объявила сегодня о создании собственной партии в откровенном купальнике. Об этом она рассказала в интервью Страна.uа.
Большая вода на западе Украины: подтоплено 147 домов, разрушены более 150 км дорог
По состоянию на утро 30 июня в четырех западных областях, наиболее пострадавших от паводка, подтопленными остаются 147 домов, разрушенными - более 150 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Чтобы хотелось жить в Украине": какие реформы в приоритете у Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета министров и Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Два чемпионских боя в один вечер: Эдди Хирн возвращает большой бокс в США (Видео)
Matchroom Boxing Эдди Хирна объявила о проведении большого боксерского шоу на территории США.
Перенесенный матч УПЛ Карпаты - Мариуполь официально не состоится
Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу Карпаты - Мариуполь не состоится. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве с перчатками, Тайсон во всем "признался" (Видео)
Брат Деонтей Уайлдера Марселлос (5-2, 2 КО) обвинил британского супертяжа Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в жульничестве — считает, что тот вшил в перчатку "тупой тяжёлый предмет", благодаря чему и сумел в феврале 2020 года побить чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Формула 1: Mercedes на фоне антирасистских протестов перекрасил болиды
Немецкий автогигант Mercedes принял решение перекрасить болиды своей команды на соревнованиях Формулы-1 (F1) в черный цвет, чтобы поддержать таким образом движение против расизма. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице команды Mercedes.
Пирло возвращается в Ювентус
Бывший полузащитник станет помощником тренера молодежной команды.
"Путь к прайду был для меня долгим": Бен Элдридж совершил каминг-аут
34-летний Бен Элдридж рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в рамках "месяца ЛГБТ-прайда" в июне. Он признался, что на это признание он решался долго. Свою сексуальную ориентацию актер объявил в инстаграм-профиле.
Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал
Цирковая компания Цирк Дю Солей (Cirque du Soleil) уволила 3500 работников и подала заявление на защиту от банкротства, пытаясь справиться с последствиями эпидемии коронавируса.
"Он был моим ведущим светом": ушел из жизни известный актер Карл Райнер
В возрасте 98 лет умер актер Карл Райнер, сыгравший проворного старика Соула в фильмах "Одиннадцать…", "Двенадцать..." и "Тринадцать друзей Оушена".
Создатели "Властелина колец" приготовили неожиданный подарок для поклонников серии
В честь 20-летия выхода первой фэнтезы-картины из трилогии "Властелина колец" в 2021 году на дисках выйдут все шесть фильмов из одноименной серии и трилогии "Хоббит". Премьера фильма "Властелин колец: Братство кольца" состоялась еще в далеком 2001 году.