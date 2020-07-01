Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине

В Украине на 30 июня коронавирусом заболели уже 44 334 человека . За минувшие сутки выявили 706 новых случаев заболевания, 12 человек умерли.

Коронавирус в Украине: число заболевших за сутки снова увеличилось

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ВНО-2020 в Украине

30 июня, состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе. Это второй тест, который будут сдавать украинские абитуриенты.

С 1 июля Министерство образования вместе с ПриватБанком начинает возвращать деньги, которые ранее были внесены на оплату участия в пробном ВНО. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты, сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.