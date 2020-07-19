Итоги 19 июля: коронавирус, новая и.о. главы ОБСЕ и смерть Марины Макаровой

Коронавирус в Украине и мире. "Большая парламентская реформа". Новая исполняющая обязанности главы ОБСЕ. Юрий Бутусов заразился коронавирусом и другое.

От коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека.

Число жертв коронавируса нового типа превысило метку в 600 тысяч.

За сутки в Украине 731 человек "подхватили" COVID-19. По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.

В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"

Галина Третьякова поведала, что в рабочих парламентских группах разрабатывают будущий закон об оппозиции.

Также она рассказала, что парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов готовит законопроект о деятельности "деструктивных религиозных организаций" или "сект".

Представительница Финляндии стала и.о. главы ОБСЕ

Председатель ОБСЕ Эди Рама дал поручение дипломату из Финляндии, главе центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, выполнять обязательства генсека организации до назначения нового генерального секретаря.

Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19

Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов сообщил о заражении коронавирусом.

В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в субботу, 18 июля.

Дубль Обамеянга - в обзоре полуфинала Кубка Англии Арсенал - Манчестер Сити

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают терять надежды на трофей в этом сезоне.

Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове" завершился большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 172.

Льюис Хэмилтон выиграл свое восьмое Гран-при Венгрии.

Сегодня, 19 июля, в городе Модьород на трассе "Хунгароринг" состоялось Гран-при Венгрии Формулы-1.

Звездные супруги, американский певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил, во второй раз стали родителями.

Вчера, 18 июля, западные СМИ сообщили о пополнении в семье знаменитостей.

Коронавирус помешал Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присутствовать на свадьбе принцессы Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на закрытой церемонии в пятницу, 17 июля. Стоит отметить, что на свадьбе присутствовали только самые близкие родственники пары, а вот герцогов Кембриджских на мероприятии не было.

В России умерла актриса из сериала "Убойная сила"

Российская актриса Марина Макарова, сыгравшая в известных сериалах "Убойная сила", "Тайна следствия", скончалась на 46 году жизни.

Массовые концерты в США возобновятся с 2022 года

У США не планируют организовывать массовых концертов или фестивалей по крайней мере до 2022 года.

У кометы Neowise появился собственный Twitter-аккаунт.

На странице можно узнать актуальное расстояние небесного тела до Земли.