Итоги 20 июля: военные учения в Черном море, дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине

Коронавирус: в Украине после выходных резкий спад числа зараженных
За минувшие сутки в Украине выявили еще 651 случай коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне эпидемии. В Украине с начала распространения коронавирусной болезни сделали 877 тысяч тестов.
Ученые, проводящие исследования в Хельсинках, доказали, что собаки, быстрее лабораторных анализов могут распознавать COVID-19. Об этом сообщили в Yle.
Сколько игорный бизнес принесет до конца года в бюджет: Гетманцев назвал цифры
Поступления в бюджет от игорного бизнеса могут быть в районе 7-8 млрд грн до конца 2020. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире телеканала ZIK.
Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен работать над обеспечением "реальных кредитов" для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех украинцев. Об этом он заявил, во время представления нового главы Нацбанка.
Дополнительная сессия ВНО: В столице подготовили 20 пунктов для тестирования
В столице подготовили два десятка пунктов для проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze
В акватории Черного моря начались международные военные учения Sea Breeze. Из-за коронавируса состоится только морская фаза с привлечением авиации.
Я думаю, на четверку: Разумков оценил работу нардепов
Глава ВРУ Дмитрий Разумков дал оценку работе парламента 9-го созыва "на четверку". Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам работы парламента.
"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Руководство "Динамо" заявило, что к новому сезону команду будет готовить новый тренерский штаб.
Названо имя лучшего наставника последнего тура УПЛ
Наставника ФК "Колос" Руслана Костышина объявили лучшим тренером заключительного тура Чемпионата Украины по футболу за победу над ФК "Динамо".
Брайанту посмертно вручили престижную награду
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии "Эмми".
Лень возобновил тренировочный процесс с Сакраменто
Украинский баскетболист решил поучаствовать в рестарте сезона, поэтому возобновил тренировки с командой.
Экс-вокалистка "ВИА Гри" станет третьей участницей шоу "Танцы со звездами" (Фото, Видео)
Украинская певица Санта Димопулос примет участие в новом сезоне развлекательного шоу "Танцы со звездами", который состоится уже этой осенью.
Канье Уэста в президенты США: рэпер впервые встретился с избирателями и заплакал (Видео)
Американский исполнитель, который 15 июля подал заявку на участие в президентских выборах США, провел свое первое предвыборное мероприятие с избирателями в городе Норт-Чарльстон штата Южная Королина.
На 85 году жизни скончался создатель Олимпийского Мишки Виктор Чижиков
Умер российский художник Виктор Чижиков - автор "Олимпийского мишки", легендарного символа Олимпиады-80 в Москве.
"Человек-невидимка" и "Вивариум": опубликован список лучших хорроров первой половины 2020 года
Славянский базар-2020: в Витебске прошла церемония закрытия фестиваля
В 2020 году представительницей Украины стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор" Элина Иващенко. Итоги фестиваля объявили прямо на сцене летнего амфитеатра.