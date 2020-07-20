Итоги 20 июля: военные учения в Черном море, дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине

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Коронавирус: в Украине после выходных резкий спад числа зараженных

За минувшие сутки в Украине выявили еще 651 случай коронавируса. Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне эпидемии. В Украине с начала распространения коронавирусной болезни сделали 877 тысяч тестов.

Ученые, проводящие исследования в Хельсинках, доказали, что собаки, быстрее лабораторных анализов могут распознавать COVID-19. Об этом сообщили в Yle.