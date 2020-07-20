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Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 20 июля: военные учения в Черном море, дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине

Итоги 20 июля: военные учения в Черном море, дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Разумков оценил работу нардепов. В Черном море стартовали учения Sea Breeze. Дополнительная сессия ВНО.
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Все по теме:

Украина, ВРУ, Кабмин, ВНО, Рада, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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