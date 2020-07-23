Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине

В Украине почти 62 тысячи человек заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего зараженных во Львовской области и столице.

В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса

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ВНО 2020 и поступление в Украине

В МОН выложили видео с разъснениями о сроках поступления на бакалаврат. Данное видео доступно на Фейсбуке МОН.

Во время заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования были определены "проходные" баллы по украинскому языку и литературе и истории Украины в 2020 году. Об этом сообщает УЦОКО.

Учебные заведения Киева сейчас ведут активную подготовку на началу нового учебного года, 1 сентября обучение будет начинатся очно или в смешанной формах. Об этом сообщил зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбук.

Министерство образования и науки определило, как дети пойдут в школу в новом учебном году. Ученики смогут посещать учебное заведение, если регион не попал в "красную" зону адаптивного карантина.