Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине

В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
В Украине почти 62 тысячи человек заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего зараженных во Львовской области и столице.
ВНО 2020 и поступление в Украине
В МОН выложили видео с разъснениями о сроках поступления на бакалаврат. Данное видео доступно на Фейсбуке МОН.
Во время заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования были определены "проходные" баллы по украинскому языку и литературе и истории Украины в 2020 году. Об этом сообщает УЦОКО.
Учебные заведения Киева сейчас ведут активную подготовку на началу нового учебного года, 1 сентября обучение будет начинатся очно или в смешанной формах. Об этом сообщил зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбук.
Министерство образования и науки определило, как дети пойдут в школу в новом учебном году. Ученики смогут посещать учебное заведение, если регион не попал в "красную" зону адаптивного карантина.
Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
В ВРУ зарегистрировали законопроект о поднятии в сотни раз штрафов за домашнее насилие. Об этом сообщают на сайте ВР.
Захват заложника в Полтаве
Историю инцидента можно узнать здесь.
Мужчина с гранатой и заложником двигается в сторону Киева. Освобождать заложника полиция планирует путем переговоров.
На данный момент Роман Скрипник уже отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе на Полтавщине. Ведется поисковая операция. Об этом сообщили в ГУНП Полтавской области.
Визит в Брюссель: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии
Денис Шмыгаль совершил визит в Брюссель на котором провел встречу с исполнительным вице-президентом комиссии ЕС Франсом Тиммермансом. Об этом он написал в Фейсбуке.
Унаи Эмери официально возглавил испанский клуб
В Ла Лиге состоялась громкое тренерское назначение. Опытный испанский специалист Унаи Эмери возглавил Вильярреал. Об этом сообщил официальный сайт Желтой Субмарины.
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером Динамо. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Майк Тайсон - Рой Джонс: названа дата боя
Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой в Калифорнии.
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