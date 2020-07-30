Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера

Украина запустила переговоры о компенсациях за сбитый самолет МАУ. Первый президент назначен главой украинской делегации в ТКГ. Киев и Минск договорились усилить пограничный контроль. В центре Петербурга обнаружили расчлененное тело известного украинского рэпера и другие события 30 июля.

В Украине за сутки заразилось рекордное число человек

В Украине по состоянию на утро 30 июля диагностировали 1 197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 23 случая с летальным исходом, 760 человек выздоровели.

Переговоры по МАУ

В украинской столице начали переговоры с иранской делегацией по компенсации за сбитый 8 января этого года пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская делегация долго добивалась начала переговоров. Он поприветствовал продолжение этого процесса.

Кравчук вошел в состав украинской делегации в ТКГ

Глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Усиление пограничного контроля

Украинская и беларуская делегации договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах после задержания боевиков российской частной военной компании "Вагнер" под Минском.

Федине вручили обвинительный акт за угрозы Зеленскому

Народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

В России обнаружили расчлененное тело украинского рэпера

В Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили останки тела украинского гражданина 1989 года рождения Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайта.

Падение ВВП

Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам второго квартала текущего года.

Компенсация украинцам

В Украине выплатят больничные листы нетрудоспособности, выданные про причине изоляции от коронавируса, на сумму свыше 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"Пакет малыша" отменяется

В Кабмине решили выплачивать 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Луческу представили в Динамо

В четверг, 30 июля, Мирча Луческу был официально представлен в роли главного тренера киевского Динамо.

Бабич покидает Мариуполь

После матча Колос - Мариуполь Александр Бабич заявил, что весь тренерский состав покидает клуб, ведь контракт заканчивается. Матч против Колоса, по словам Бабича, никак не повлиял на решение. Главной причиной ухода Бабич назвал невыполнение задач по выходу в Лигу Европы.

На президента ФИФА завели уголовное дело

Президент Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем twitter сообщил журналист Роб Харрис.

Сверхщедрый контракт для Месси

Миланский клуб хочет подписать Лионеля Месси в качестве свободного агента. Такое может произойти летом 2021 года, когда у аргентинца закончится контракт с Барселоной.

Ушел из жизни основатель The Roots

В возрасте 47 лет ушел из жизни американский репер Malik B. Причину смерти исполнителя не называют.

Дрейк обогнал Мадонну

Музыкант установил новый рекорд в чарте Billboard Hot 100. Дрейк обошел Мадонну буквально на 2 песни. В разные годы в первую десятку хит-парада попало 40 песен, в то время как Мадонна попадала в топ 38 раз.

Новый iPhone задерживается

Если верить инсайдерской информации, то новый iPhone 12 дебютирует в октябре. А это на месяц позже, чем обычно.

Huawei превзошел Samsung

Аналитическая компания Canalys опубликовала свой ежеквартальный отчет отгрузок смартфонов на глобальном рынке.