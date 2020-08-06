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Четверг, 06.08.2020
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Итоги дня 6 августа: Зеленский на Донбассе, смена лозунга "Слуги народа" и повышение "минималки"
Итоги дня 6 августа: Зеленский на Донбассе, смена лозунга "Слуги народа" и повышение "минималки"
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Итоги дня 6 августа: Зеленский на Донбассе, смена лозунга "Слуги народа" и повышение "минималки"

Итоги дня 6 августа: Зеленский на Донбассе, смена лозунга "Слуги народа" и повышение "минималки"
Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф
Глава украинского государства осуществил визит в Донецкую область. "Слуга народа" сменила слоган партии на "Украина - это ты!". Зеленский предложил повысить "минималку" в Украине и другие события 6 августа.

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В Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 человек.

Зеленский на Донбассе

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Президент Украины съездил в Донецкую область. В ходе визита он рассказал, что первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также глава государства считает, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

Смена лозунга "Слуги народа"

В партии "Слуга народа", как и обещали сменили лозунг и вместо "Сделаем их вместе" теперь слоган политсилы - "Украина - это ты!".

Повышение "минималки"

Президент Владимир Зеленский в четверг внес в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, Слуга народа, Итоги дня, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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