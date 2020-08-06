Итоги дня 6 августа: Зеленский на Донбассе, смена лозунга "Слуги народа" и повышение "минималки"

Глава украинского государства осуществил визит в Донецкую область. "Слуга народа" сменила слоган партии на "Украина - это ты!". Зеленский предложил повысить "минималку" в Украине и другие события 6 августа.

Антирекорд по COVID-19

В Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 человек.

Зеленский на Донбассе

Президент Украины съездил в Донецкую область. В ходе визита он рассказал, что первый премьер независимой Украины Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Также глава государства считает, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

Смена лозунга "Слуги народа"

В партии "Слуга народа", как и обещали сменили лозунг и вместо "Сделаем их вместе" теперь слоган политсилы - "Украина - это ты!".

Повышение "минималки"

Президент Владимир Зеленский в четверг внес в ВР законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

Черногория "открылась" для украинцев

Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений. О таком решении рассказали на сайте правительства Черногории.

Падение ВВП

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Во втором квартале текущего года падение экономики ожидается на уровне 11%.

Советник Зеленского уходит в отставку

Игорь Новиков, который занимал должность внештатного советника президента Украины, написал заявление об уходе.

Десна подписала "технаря" Шахтера

Украинский полузащитник Шахтера Михаил Мудрик оправился в аренду в Десну.

Громкий трансфер Интера

Миланский Интер объявил о полноценном трансфере чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Велогонка в Польше

"Победа любой ценой" - под таким девизом прошел первый этап ежегодной шоссейной многодневной велогонки Тур Польши-2020.

Супряга нарасхват

Клуб Серии А Болонья сделал предложение Динамо по нападающему Владиславу Супряге, на игрока претендует 10 команд.

Боттаса продлили

Финский пилот Mercedes Валлтери Боттас продлил контракт с командой.

Алисса Милано переболела COVID-19

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Район Мелроуз" рассказала, что еще в начале весны переболела коронавирусом. Алисса сообщила, что перенесла почти все симптомы коронавируса.

Джастин Бибер сделал серьезный шаг

Недавно влюбленные решились на ответственный шаг - 23-летняя Хейли и 26-летний Джастин вместе прошли обряд крещения.

"Скажене весілля 3"

"Украинская комедийная кинофраншиза "Скажене весілля" пополнится третьим фильмом. Вчера, 5 августа стартовали съемки новой части.

Новинка от Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выходу новую версию бюджетного смартфона Redmi 9C.