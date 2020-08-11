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Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана
Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана
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Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана

Итоги дня 11 августа: протесты в Беларуси, российская вакцина от COVID-19 и поджог авто Богдана
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф
В Беларуси продолжаются массовые протесты на фоне выборов. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. В Киеве неизвестные подожгли авто экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и другие события дня.

Пандемия COVID-19

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро 11 августа выявили 83 115 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки новым вирусом заразились еще  1 158 человек. Это на 150 больных больше чем днем ранее, 10 августа.

Вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Ситуация в Беларуси 

Беларусь

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

Вакцина от COVID-19 

Вакцина

В РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, получившая название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Поджог авто Богдана 

В ночь на 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla. Огнем повреждены еще два автомобиля. По данным СМИ, Tesla, которую подожгли, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля.

Притула идет в мэры Киева

Сергей Притула

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в столичные мэры от партии "Голос".

Закон об игорном бизнесе

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Крушение МАУ

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ, поскольку все было оговорено ранее.

Победа украинки 

Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) обыграла во вторник 25-ю "ракетку" мира Екатерину Александрову на турнире Prague Open в столице Чехии с призовым фондом 275 тыс долл.

Избиение судьи

Роман Широков

39-летний бывший игрок сборной России Роман Широков в одном из матчей любительских команд напал на судью и жестко его избил.

Усиление Динамо 

Украинский футбольный клуб "Динамо" (Киев) интересуется бразильским атакующим хавбеком команды "Вииторул" из Констанцы Ривалдиньо.

Планы Формулы-1 

Формула-1

Руководство Формулы-1 готово провести максимальное количество гонок в новом сезоне.

Конец контракта 

Веллингтон Нем

28-летний бразильский полузащитник Веллингтон Нем оказался ненужным донецкому Шахтеру

Биография принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

11 августа вышла в свет скандальная биография принца Гарри и Меган Маркл, которую составили королевские эксперты Кэролин Дюран и Омид Скобье.

Ефремову стало плохо

Михаил Ефремоф

Актера Михаила Ефремова на скорой увезли прямо из зала суда. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Новинка от Xiaomi

Новинка от Xiaomi

Компания Xiaomi на днях провела крупное мероприятие в Китае, на котором были представлены новые устройства, включая и флагманский смартфон Mi 10 Ultra.

Легкоступова в коме

Валентина Легкоступова

Исполнительница хита "Ягода-Малина" Валентина Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым.

Шварценеггер и Пратт рассекретили пол и имя первенца

Американский актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, обнародовали имя и пол своего первого совместного ребенка, а также выложили милую фотографию.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Пандемия, Коронавирус, Андрей Богдан, Итоги дня, Офис Президента, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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