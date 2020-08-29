Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"

Эпидемия COVID-19: в Украине снова антирекорд по количеству случаев заражения
В Украине на утро 29 августа зарегистрировали уже более 116 900 случаев коронавируса, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более чем 2 400.
В Украине наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве.
День памяти защитников Украины: Зеленский записал видеообращение
В День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".
Протесты в Минске
Во время проводимого в Минске Женского марша солидарности начались задержания.
В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса - "Нашу Нiву" и Naviny.by.
РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит РФ как одного из участников этого процесса.
Повышение минималки
Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.
Генштаб планирует сократить число срочников
Генштаб Вооруженных сил Украины запланировал сократить число людей, которые подлежат призыву осенью 2020 года.
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20.
Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов
Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес успешно прошли процедуру взвешивания.
Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink
Основанная Маском компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.
Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года
Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.
Джоан Роулинг вернула правозащитную премию Кеннеди после скандала о трансгендерах
Британская писательница решила вернуть награду Ripple of Hope, которую ей вручил правозащитный центр имени Роберта Кеннеди, из-за критики ее отношения к трансгендерам.
Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл
К годовщине трагической аварии, в которой погибла принцесса Диана, начинают появляться новые подробности о ее жизни.
Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью
Фронтмен группы BRUTTO, белорусский музыкант Сергей Михалок записал эмоциональную речь, в которой призвал провести новые выборы в Беларуси.
Украинская инди-группа Lucas Bird возвращается к истокам ретро-эстетики в новом клипе Meridian.
Инди-группа из Украины Lucas Bird презентовала кавер-версию трека Meridian группы TBPOFT, а также клип на нее.