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Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"
Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"
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Черная пантера: Белла Хадид покорила фанов (Фото)

Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"

Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф
В Украине очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19. В Минске продолжаются акции протеста. Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты и другое.

Эпидемия COVID-19: в Украине снова антирекорд по количеству случаев заражения

COVID-19

В Украине на утро 29 августа зарегистрировали уже более 116 900 случаев коронавируса, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более чем 2 400.

В Украине наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве. 

День памяти защитников Украины: Зеленский записал видеообращение

День памяти защитников Украины

В День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

Протесты в Минске

Протесты в Минске

Во время проводимого в Минске Женского марша солидарности начались задержания.

В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса - "Нашу Нiву" и Naviny.by.

РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит РФ как одного из участников этого процесса.

Повышение минималки

Владимир Зеленский

Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Генштаб планирует сократить число срочников

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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