Итоги 29 августа: коронавирус, протесты в Минске, повышение "минималки"

В Украине очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19. В Минске продолжаются акции протеста. Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты и другое.

Эпидемия COVID-19: в Украине снова антирекорд по количеству случаев заражения

В Украине на утро 29 августа зарегистрировали уже более 116 900 случаев коронавируса, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более чем 2 400.

В Украине наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве.

День памяти защитников Украины: Зеленский записал видеообращение

В День памяти защитников Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".

Протесты в Минске

Во время проводимого в Минске Женского марша солидарности начались задержания.

В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса - "Нашу Нiву" и Naviny.by.

РФ признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что поздравил Александра Лукашенко с победой.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если Беларуси понадобится международное посредничество в переговорах, то оппозиция видит РФ как одного из участников этого процесса.

Повышение минималки

Закон, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года, получил подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Генштаб планирует сократить число срочников

Генштаб Вооруженных сил Украины запланировал сократить число людей, которые подлежат призыву осенью 2020 года.

В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду

Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20.

Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов

Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес успешно прошли процедуру взвешивания.

Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink

Основанная Маском компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.

Звезда "Черной пантеры" умер от рака в 43 года

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер в возрасте 43 лет.

Джоан Роулинг вернула правозащитную премию Кеннеди после скандала о трансгендерах

Британская писательница решила вернуть награду Ripple of Hope, которую ей вручил правозащитный центр имени Роберта Кеннеди, из-за критики ее отношения к трансгендерам.

Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл

К годовщине трагической аварии, в которой погибла принцесса Диана, начинают появляться новые подробности о ее жизни.

Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью

Фронтмен группы BRUTTO, белорусский музыкант Сергей Михалок записал эмоциональную речь, в которой призвал провести новые выборы в Беларуси.

Украинская инди-группа Lucas Bird возвращается к истокам ретро-эстетики в новом клипе Meridian.

Инди-группа из Украины Lucas Bird презентовала кавер-версию трека Meridian группы TBPOFT, а также клип на нее.