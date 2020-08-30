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Воскресенье, 30.08.2020
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Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
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Итоги 30 августа: коронавирус и протесты в Минске

Итоги 30 августа: коронавирус и протесты в Минске
Обновлено 21:23 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Беларуси. Столкновения на ЛГБТ марше в Одессе. Эскалация насилия во время протестов в США и другое.

В Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса

Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

На протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек

протесты в Минске

На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Тем временем, в Минск введена боевая техника, а Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках.

В Одессе произошло столкновение между сторонниками традиционных ценностей и полицией из-за проведения ЛГБТ марша. 

Столкновения в Одессе

Около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства"

В Портленде во время протестов застрелили человека

Протесты в Портленде

Один человек был застрелен в субботу вечером в центре Портленда, крупнейшем городе американского штата Орегон, после конфликта между группой сторонников президента США Дональда Трампа и протестующими движения "Black lives matter".

Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу

Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу

Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.

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Вчера, 29 августа, в Нью-Йорке завершился теннисный турнир серии АТР 1000, который был перенесен из Цинциннати в связи с глобальной пандемией коронавируса. 

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Сегодня, 30 августа, на трассе Спа-Франкоршам состоялся седьмой этап сезона Формулы-1 - Гран-при Бельгии-2020.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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