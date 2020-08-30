Итоги 30 августа: коронавирус и протесты в Минске

В Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса
Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.
На протесты в Минске вышло более 200 тысяч человек
На несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
Тем временем, в Минск введена боевая техника, а Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках.
В Одессе произошло столкновение между сторонниками традиционных ценностей и полицией из-за проведения ЛГБТ марша.
Около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства"
В Портленде во время протестов застрелили человека
Один человек был застрелен в субботу вечером в центре Портленда, крупнейшем городе американского штата Орегон, после конфликта между группой сторонников президента США Дональда Трампа и протестующими движения "Black lives matter".
Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу
Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.
Ювентус арендовал перспективного хавбека
Воспитанник Далласской академии футбола Уэстон Маккенни перешел в Ювентус.
UFC Fight Night 175: Ракич избил Смита
Александар Ракич закрыл свое обидное поражение от Волкана Оздемира.
Британский "Динамит" забил соперника на ринге
Дэниэл "Динамит" Дюбуа продолжает свой победный путь в хэвивейте.
Серб Новак Джокович продолжает творить историю тенниса.
Вчера, 29 августа, в Нью-Йорке завершился теннисный турнир серии АТР 1000, который был перенесен из Цинциннати в связи с глобальной пандемией коронавируса.
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020
Сегодня, 30 августа, на трассе Спа-Франкоршам состоялся седьмой этап сезона Формулы-1 - Гран-при Бельгии-2020.
Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Звезда студии "Квартал 95" поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.
Твит о смерти Чедвика Боузмана побил исторический рекорд
Твит, сообщающий о смерти актера Чедвика Боузмана, стал самым популярным в истории Twitter.
Кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов
Стали известны победители 49-го международного кинофестиваля Молодость, который в этом году объединил оффлайн и онлайн форматы.