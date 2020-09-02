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Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине
Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине
Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров
Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 га
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Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине

Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Масштабные пожары в Украине. Коронавирус в Украине и мире. Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии.

Коронавирус в Украине и мире

человек в маске

По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 855 444. В свою очередь, выздоровели более 17 миллионов.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 125 798 заболевших.

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости.

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".

Масштабные пожары в Украине

пожары в Украине

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га. Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

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Все по теме:

Украина, Пожары, Обучение, Карантин, ГСЧС, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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