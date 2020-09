Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине

Масштабные пожары в Украине. Коронавирус в Украине и мире. Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 855 444. В свою очередь, выздоровели более 17 миллионов.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 125 798 заболевших.

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 4 областях, в Киеве и 4 других областях - рекорд суточной заболеваемости.

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".

Масштабные пожары в Украине

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га. Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

Популярный музыкальный фестиваль Strichka Festival, который должен был состояться в Киеве в сентябре, отменили. Его перенесли на 2021 год.

Не дожила до своего 75-летия один день: умерла актриса Ирина Печерникова

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября.

Автор песни "I Like To Move It" Эрик Морилло найден мертвым во Флориде

Во Флориде найден мертвым американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший популярную песню I Like To Move It.

В России скончался актер сериала "Воронины" Борис Клюев

В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Последние годы жизни актер боролся с онкологией.

Ариана Гранде стала первой женщиной в Instagram, набравшей 200 млн подписчиков

7-летняя Ариана Гранде стала первой пользовательницей Instagram, на страницу которой подписались 200 миллионов человек.

Названо место Финала восьми баскетбольной Лиги чемпионов

Решающие матчи турнира состоятся с 30 сентября по 4 октября.

Беллью: Я не жалею, что подрался с Усиком

Британец вспомнил бой с Александром Усиком.

Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Несколько топ-футболистов ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает авторитетное издание L’Equipe.