Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине и мире
4 сентября в Украине зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни, так за минувшие сутки заболели 2 723 человека.
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.
На сегодняшний день вакцины от СОVID-19 еще проходят испытания.
В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19
На сегодня в вирусологических лабораториях есть запас тестов на COVID-19 на 1,5-2 месяца.
Пожары в Украине
В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.
Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали
Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
Сборная Украины сыграла первый матч в элитном дивизионе Лиги наций.
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
Лионель Месси официально заявил, что не покинет Барселону в это межсезонье. Кроме того, аргентинец сообщил об обмане со стороны руководства каталонского клуба.
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина летом зря времени не теряла и похвасталась получением диплома по обучению питания и нутриотерапии.
Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Один из лидеров текущего сезона Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull Racing, вылетел с трассы во время первого тренировочного заезда Гран-при Италии-2020.
Ярмоленко опередил Шевченко в списке самых результативных игроков сборной Украины
Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко опередил Андрея Шевченко в списке самых результативных игроков сборной Украины по системе "гол+пас".
Суперфинал Евролиги-2020: Украина проиграла Швейцарии
Во втором матче Суперфинала Евролиги-2020 сборная Украины по пляжному футболу проиграла команде Швейцарии.
"Танцы со звездами 2020": рассекречены имена ведущих балкона во втором выпуске
В Украине стартовал новый сезон масштабного танцевального шоу Танцы со звездами 2020. В воскресенье, 6 сентября, состоится второй прямой эфир программы.
Настя Каменских появилась на обложках американских изданий
Творчество популярной украинской исполнительницы отметили журналисты изданий Just Jared и Hola! USA.
"История драматических перемен, страстной любви и ценности жизни": трейлер украинской исторической саги "И будут люди" (Видео)
Представлен официальный трейлер исторического сериала "И будут люди".
Hurts выпустили новый альбом Faith после трехлетней паузы: аудио
Британская группа Hurts презентовал новый альбом Faith, вышедший сегодня, 4 сентября.
Посвящен Евровидению: Верка Сердючка выпустила мини-альбом
Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим именем Верка Сердючка, презентовал мини-альбом.
Рекорд Starlink: интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду
Система спутникового интернета Starlink от компании SpaceX показала скорость скачивания на уровне 100 мегабит в секунду.