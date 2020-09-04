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Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
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Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине

Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных. Пожары в Украине. В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире

человек в маске

4 сентября в Украине зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни, так за минувшие сутки заболели 2 723 человека.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.

На сегодняшний день вакцины от СОVID-19 еще проходят испытания.

В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19

Максим Степанов

На сегодня в вирусологических лабораториях есть запас тестов на COVID-19 на 1,5-2 месяца.

Пожары в Украине

Пожары в Украине

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Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.

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Все по теме:

Украина, Пожар, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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