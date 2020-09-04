Итоги 4 сентября: Пожары в областях и коронавирус в Украине

Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных. Пожары в Украине. В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире

4 сентября в Украине зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни, так за минувшие сутки заболели 2 723 человека.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.

На сегодняшний день вакцины от СОVID-19 еще проходят испытания.

В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19

На сегодня в вирусологических лабораториях есть запас тестов на COVID-19 на 1,5-2 месяца.

Пожары в Украине

В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали

Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)

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Представлен официальный трейлер исторического сериала "И будут люди".

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