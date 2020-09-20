Итоги 20 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, матч Заря - Шахтер

Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Беларуси и Таиланде. Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным и другое.

В мире зафиксировали почти 31 миллион случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 выздоровели.

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской области и городе Киеве.

На улицы Минска вышли десятки тысяч человек, связь опять глушат

Протестная акция "Марш справедливости" прошла в воскресенье в столице Беларуси Минске. Подобные акции провели и в других городах страны, в частности Могилеве, Гродно, Бресте и Гомеле.

В ходе воскресных акций протеста в Беларуси, силовики задержали более сотни человек.

В Таиланде протестующие передали требования монарху

Участники антиправительственных демонстраций в столице Таиланда установили мемориальную пластину, символизирующую переход страны к демократии.

Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным

Разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов принес извинения российскому оппозиционному деятелю Алексею Навальному, которого ранее отравили этим ядом.

Заря и Шахтер выдали один из лучших матчей чемпионата Украины с обилием моментов, голов. Не обошлось и без скандала.

В воскресенье, 20 сентября, Заря в рамках матча 3-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала Шахтер. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене" завершилась голевой ничьей 2:2.

А в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского донецкий Олимпик принимал Минай. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу дончан, а победный гол был засчитан из-за ошибки рефери.

Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме

Вторая ракетка мира и первый номер посева в Риме румынка Симона Халеп в первом полуфинальном матче переиграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу

Каролина Плишкова стала второй финалисткой на Открытом чемпионате Италии-2020.

Сон оформил покер после четырех голевых передач Кейна в матче с Саутгемптоном

Футболисты Тоттенхэма Харри Кейн и Сон Хын Мин стали главными действующими лицами матча второго тура чемпионата Англии с Саутгемптоном.

Боец UFC после победы в главном бою назвал Леброна Джеймса трусом

Колби Ковингтон после боя с Тайроном Вудли "наехал" на сторонников движения Black Lives Matter, а также пообщался с Дональдом Трампом.

Джокович прошел Рууда на пути в финал турнира в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда (№ 34 ATP) в полуфинале теннисного турнира в Риме.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон нарушают школьные правила

Для большинства британских детей правила посещение школы после локдауна изменились, но это не касается детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Крисси Тейген проговорилась о поле будущего малыша

34-летняя Крисси Тейген случайно раскрыла пол своего будущего ребенка в новом видео, опубликованном в сторис.

Поп-дива Тина Кароль удостоилась именной звезды на аллее славы звезд в центре Киева.

На своей странице в Instagram Тина похвасталась этой новостью и показала несколько фото с мероприятия.