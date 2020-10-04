Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси

В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.
Что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.
Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.
В Минске прошел Марш освобождения заключенных
4 октября протестующие в Беларуси провели акцию "Марш освобождения заключенных".
В столице Беларуси Минске в ходе протестов, демонстранты сломали водомет.
В Гродно силовики задержали 13-летнюю девочку и ее отца.
Добкин внезапно передумал идти в мэры Харькова
Бывший нардеп Михаил Добкин выбыл из гонки за пост мэра Харькова.
Аталанта, победив Кальяри, возглавила турнирную таблицу Серии А.
Аталанта принимала Кальяри в рамках 3-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик
Экс-чемпион мира Иван Баранчик (20-2, 13 KO) проиграл нокаутом американцу Хосе Сепеде (33-2, 26 KO).
Олимпик обыграл Александрию в Киеве
Парад красных карточек в 5-м туре чемпионата Украины продолжился и в матче Олимпик - Александрия.
Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии
Вест Хэм украинского вингера Андрея Ярмоленко в рамках 4-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 играл в гостях с лидером первенства - Лестер Сити.
Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной
Десна в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала донецкий Шахтер.
Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк
Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что из программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей были вырезаны его слова о помощи собственным детям.
Коронавирус убил основателя модного дома Kenzo
Основатель всемирно известного бренда Kenzo Кензо Такада умер в Париже от осложнений COVID-19.
Оля Полякова в разгар эпидемии коронавируса дала концерт для учителей в Харькове
В Новобаварском районе Харькова Оля Полякова собрала стадион. Это грозит новой вспышкой коронавируса COVID-19.