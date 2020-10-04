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Воскресенье, 04.10.2020
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Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси

Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф
Ситуация с коронавирусом в Украине. Демонстрации в Беларуси. Бои за Нагорный Карабах и другое.

В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.

Что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

 

Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.

Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

В Минске прошел Марш освобождения заключенных

4 октября протестующие в Беларуси провели акцию "Марш освобождения заключенных". 

В столице Беларуси Минске в ходе протестов, демонстранты сломали водомет.

В Гродно силовики задержали 13-летнюю девочку и ее отца.

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Бывший нардеп Михаил Добкин выбыл из гонки за пост мэра Харькова.

Аталанта, победив Кальяри, возглавила турнирную таблицу Серии А.

Аталанта принимала Кальяри в рамках 3-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.  

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В Новобаварском районе Харькова Оля Полякова собрала стадион. Это грозит новой вспышкой коронавируса COVID-19.

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Беларусь, Азербайджан, Армения, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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