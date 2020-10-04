Итоги 4 октября: коронавирус, ситуация в Карабахе, протесты в Беларуси

Ситуация с коронавирусом в Украине. Демонстрации в Беларуси. Бои за Нагорный Карабах и другое.

В Украине по состоянию на утро 4 октября выявили 226 462 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 226 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 4 тысячи новых случаев заболевания.

Что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.

Баку сообщил об обстреле азербайджанского города Гянджа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил.

В Минске прошел Марш освобождения заключенных

4 октября протестующие в Беларуси провели акцию "Марш освобождения заключенных".

В столице Беларуси Минске в ходе протестов, демонстранты сломали водомет.

В Гродно силовики задержали 13-летнюю девочку и ее отца.

Добкин внезапно передумал идти в мэры Харькова

Бывший нардеп Михаил Добкин выбыл из гонки за пост мэра Харькова.

Аталанта, победив Кальяри, возглавила турнирную таблицу Серии А.

Аталанта принимала Кальяри в рамках 3-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик

Экс-чемпион мира Иван Баранчик (20-2, 13 KO) проиграл нокаутом американцу Хосе Сепеде (33-2, 26 KO).

Олимпик обыграл Александрию в Киеве

Парад красных карточек в 5-м туре чемпионата Украины продолжился и в матче Олимпик - Александрия.

Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии

Вест Хэм украинского вингера Андрея Ярмоленко в рамках 4-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 играл в гостях с лидером первенства - Лестер Сити.

Шахтер едва не опозорился в Чернигове: обзор матча с Десной

Десна в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала донецкий Шахтер.

Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что из программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей были вырезаны его слова о помощи собственным детям.

Коронавирус убил основателя модного дома Kenzo

Основатель всемирно известного бренда Kenzo Кензо Такада умер в Париже от осложнений COVID-19.

Оля Полякова в разгар эпидемии коронавируса дала концерт для учителей в Харькове

В Новобаварском районе Харькова Оля Полякова собрала стадион. Это грозит новой вспышкой коронавируса COVID-19.