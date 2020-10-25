Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси

В Украине прошли местные выборы.
25 октября украинцы участвовали в выборах глав органов местного самоуправления.
Помимо этого проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Почти 800 человек умерло от коронавируса за неделю.
25 октября в Украине зафиксировано 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.
В Беларуси истекает срок ультиматума Лукашенко
По всей Беларуси прошла волна протестов.
Силовики в ходе протестов применяли светошумовые гранаты и резиновые пули.
Украина в ночь на 25 октября перешла на зимнее время
В Украине стрелки часов перевели на час назад.
Что происходит в Карабахе
Армения испытывает трудности с оружием и боевыми припасами.
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