Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси

В Украине прошли местные выборы.

25 октября украинцы участвовали в выборах глав органов местного самоуправления.

Помимо этого проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Почти 800 человек умерло от коронавируса за неделю.

25 октября в Украине зафиксировано 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

В Беларуси истекает срок ультиматума Лукашенко

По всей Беларуси прошла волна протестов.

Силовики в ходе протестов применяли светошумовые гранаты и резиновые пули.

Украина в ночь на 25 октября перешла на зимнее время

В Украине стрелки часов перевели на час назад.

Что происходит в Карабахе

Армения испытывает трудности с оружием и боевыми припасами.

Азербайджан заявил о продолжении успешного наступления в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями пообещал "разобраться" с войной в Карабахе.

Хабиб сломал ногу и переболел свинкой перед боем с Гейджи

Россиянин Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 и защитил свой пояс чемпиона промоушена в легком весе.

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии

В воскресенье, 25 октября, на автодроме Портимао состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Португалии-2020.

Продюсер Андрея Губина объяснил "пропажу" певца

Продюсер Тарас Ващишин рассказал, что с Губиным все в порядке, он просто "устал" от популярности и хочет отдохнуть.

Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука

София Стужук на своей официальной странице в Инстаграм сообщила, что данная социальная сеть удалила страницу ее бывшего супруга

Певица Хилари Дафф объявила о беременности

Американская певица поделилась с поклонниками радостной новостью – Хилари станет мамой в третий раз.