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Воскресенье, 25.10.2020
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Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси

Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф

В Украине прошли местные выборы. 

25 октября украинцы участвовали в выборах глав органов местного самоуправления

Помимо этого проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. 

Почти 800 человек умерло от коронавируса за неделю. 

25 октября в Украине зафиксировано  343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки обнаружили в Харьковской - 660, Житомирской - 440, Хмельницкой - 437, Львовской области - 405 и Киеве - 359.

В Беларуси истекает срок ультиматума Лукашенко

По всей Беларуси прошла волна протестов

Силовики в ходе протестов применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. 

Украина в ночь на 25 октября перешла на зимнее время

В Украине стрелки часов перевели на час назад. 

Что происходит в Карабахе

Армения испытывает трудности с оружием и боевыми припасами.

Азербайджан заявил о продолжении успешного наступления в Нагорном Карабахе

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Карабах, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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