Итоги дня: Межигорье главы КСУ, новое карантинное зонирование и встреча Зеленского со "слугами народа"

В Украине уже более 400 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки, 1 ноября, коронавирус в Украине обнаружили у 6754 человек, 69 пациентов не смогли побороть болезнь и умерли, 2327 человек выздоровели.

В полночь 2 ноября вступило в силу новое эпидемическое зонирование в Украине.

Когда огласят результаты выборов мэра Киеве - дата

Еще 25 октября в Киеве прошли выборы мэра. И хотя результаты пока не известны. Промежуточные результаты выборов в столице огласят уже 3 ноября.

Скандал с Конституционным судом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов "Слуги народа" голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером принял участие в программе "Свобода слова" на ICTV, где вместе с экспертами обсудил кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений.

Поспешив на встречу с Зеленским, "слуги народа" бросали авто прямо на тротуарах и газонах.

У тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом

Кроме имущества неподалеку от Ялты у семьи главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого есть еще ряд элитного имущества.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Вооруженными силами Азербайджана уничтожен военный кортеж противника.

В Нагорном Карабахе по сей день не прекращаются военные действия. Множество человек погибает во время сражений и обстрелов. Тоже случилось и с заместителем командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, полковником Артуром Саркисяном, который погиб в ходе сражения.

2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов.

Матч третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу

Матч третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами "Волунтари" и "Стяуа-2", который состоялся 31 октября, привлек внимание пользователей соцсетей благодаря необычному голу, забитому голкипером одной из команд.

Детская песенка побила рекорд на YouTube

Клип на детскую композицию Baby Shark побил рекорд испаноязычного хита Despacito по просмотрам на YouTube.

Кто покинул шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске

На телеканале "1+1" прошел десятый прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". В этот раз звездные пары не только смогли удивить зрителей яркими перевоплощениями, но также и участием в танцевальном батле, который, к сожалению, удался не всем.

Apple анонсировала новую презентацию

10 ноября в 20:00 по киевскому времени компания Apple проведет еще одну презентацию своих гаджетов. Трансляция будет происходить из Apple Park, а посмотреть ее можно будет на сайте Apple.

Скончался актер, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики"

В понедельник, 1 ноября, в возрасте 66 лет ушел из жизни украинский актер театра и кино Александр Немченко, более известный по роли добродушного барабанщика Ивана Федоровича в фильме "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова. Актер не дожил до своего 67-летия 12 дней.

Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.