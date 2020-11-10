Итоги дня 10 ноября: прекращение войны в Карабахе, "привет" Кернеса из Шарите и дело Байдена

Коронавирус в Украине

На 10 ноября в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции и 191 смерть.

Показатели заболеваемости коронавирусом бьют рекорды и по стране в целом, и в семи областях.

Исторический день в Карабахе

Азербайджан объявил о победе в Карабахе.

Появилась свежая карта, как будет выглядеть ситуация в Нагорном Карабахе после прекращения войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева".

Появилось первое фото Кернеса из Шарите

Бизнесмен Павел Фукс обнародовал фотографию Геннадия Кернеса из больницы "Шарите" в Германии.

Уголовное дело против Джо Байдена закрыли.

В Офисе генпрокурора рассказали о судьбе дела Джо Байдена.

Умерла теща Порошенко

Петр Порошенко сообщил, что мать его жены Марины скончалась. У нее была тяжелая форма коронавируса.

В украинском хоккее произошла мощная драка

В понедельник, 9 ноября, Ледяные Волки принимали Сокол в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины по хоккею 2020/21.

Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика, спасшего свою сестру от собаки

Нашумевшая история о том, как шестилетний мальчик Бриджер Уокер ценой жутких травм лица спас от собаки свою младшую сестру получила продолжение. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об еще одном увековечении героического поступка Бриджера.

Фенербахче начал новую охоту за Ярмоленко

Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может оказаться в Фенербахче

Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, отправили отбывать наказание в колонию общего режима в Белгородской области. В этой же колонии сидели Кокорин и Мамаев.

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 27 миллионов

Мишелин Рокбюрн обвиняют в налоговом мошенничестве в Испании.

Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу

Во вторник, 10 ноября, печатью вышла новая книга для детей от Джоан Роулинг – Икабог.

Харламова после расставания заметили с новой девушкой

Спустя пару месяцев после объявления о разводе, Гарика заметили с другой девушкой. И стоит отметить, новая избранница юмориста копия его экс-супруги Кристины Асмус.

Жена Джо Байдена собирается нарушить традицию первых леди в США

Новоиспеченная первая леди Джилл Байден собирается нарушить более 200-летнюю традицию первых леди в США.