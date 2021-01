Итоги дня 9 января: авиакатастрофа в Индонезии и пожар на газопроводе на Полтавщине

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 9 января, в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавируса, что на 830 инфицированных меньше, чем сутки ранее.

В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета

В субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. По предварительной информации, на борту находились 62 человека.

Рыбаки, ставшие невольными свидетелями авиакатастрофы Boeing 737-500 SJ182 в небе над Индонезией, выловили обломки самолета и части тел погибших.

По заявлению МИД Украины, наших сограждан на борту не было.

На Полтавщине произошел сильный взрыв

В городе Лубны в Полтавской области прогремел сильный взрыв на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород".

В ЛубныГазе предупредили, что в связи с ЧП жителям региона могут отключить газ.

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, одной из версий взрыва являются нелегальные врезки для воровства газа.

В сети массово блокируют аккаунты Трампа и его сторонников

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twiiter заморозили на неопределенное время из-за недавних протестов и захвата Капитолия его сторонниками. Кроме того, в блоке оказались и несколько консерваторов из близкого окружения Трампа.

Малиновский помог Аталанте разгромить новичка Серии А

В субботу, 9 января, Беневенто в рамках стартового матча 17-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Аталанту. Встреча, проходившая на муниципальном стадионе "Ciro Vigorito", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби

В субботу, 9 января, первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Веру Звонареву

Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2

В пятницу, 8 января, Боруссия М в рамках матча 15-го тура Бундеслиги сезона 2020/21 принимала Баварию. Встреча, проходившая в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения

В субботу, 9 января, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, отпраздновала свое 39-летие скромным торжеством.

Известная народная артистка РФ попала в больницу с подозрением на COVID-19

82-летняя российская актриса Лия Ахеджакова была экстренно госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус.

Звезда "Великолепного века" во второй раз стала мамой

37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая для украинского зрителя известна благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", стала мамой во второй раз.

В сети появились два ранее не издававшихся трека Дэвида Боуи

В сети появились два ранее не издававшихся трека "хамелеона рок-музыки". Это каверы на песни Джона Леннона и Боба Дилана - Mother и Tryin’ to Get to Heaven соответственно.

Акции компании Илона Маска выросли более чем на 7%

Компания американского предпринимателя, инженера и миллиардера Tesla Илона Маска в пятницу, 8 января, обошла Facebook по рыночной капитализации.