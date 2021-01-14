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Четверг, 14.01.2021
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Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской "верхушки" Украины

Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской "верхушки" Украины
21:39 Сегодня Телеграф

Четверг, 14 января, в Украине запомнился сразу несколькими событиями.

"Телеграф" собрал самые важные из них.

Скандальная вечеринка судий и Кивалова

Так, журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование и выяснили, что на предновогодней вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд, присутствовала и глава этого суда Елена Танасевич.

Елена Танаасевич итоги 14.01.2021

Фото: Украинская правда

Также на вечеринке помимо Танасевич, которая стала главой ВАКС 7 мая 2019 года, и Вовка, известного своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка", присутствовал глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, а он недолго думая, полетел на отдых в Дубаи с семьей, фото Тупицкого оттуда в миг разлетелись. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" еще одним скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Сам "хозяин" вечеринки, Сергей Кивалов, являющийся президентом Одесской юридической академии, в одном из киевских филиалов которой и проходила вечеринка, также ни раз попадал в скандалы. В частности, ранее Кивалов предложил закон об официальном статусе русского языка.

"Страсти" по газу

Кроме того, не снижается накал вокруг введения в Украине фиксированной цены на газ, что идет вразрез с обязательствами Украины перед МВФ для получения очередного денежного транша, без которого по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, Украину ждет дефолт, в связи с чем, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Кабмин "в пожарном порядке" решает возникшую проблему.

Газ МВФ итоги 14.01.2021

300 - лучше 450?

Также 14 января Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №1017 об уменьшении состава парламента, сократив его с 450 до 300 народных депутатов.

ВР итоги 14.01.2021

Локдаун не продлят, но статистика по COVID-19 не радует

Стоит отметить, что в Украине уже три дня подряд наблюдается тенденция роста суточного количества случаев коронавируса, 13 января было 6 409, а 12 января соответственно - 5 116 слуаев, а 14 января - 7925 новых случаев. В тоже время, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Кабмин не планирует продлевать январский локдаун после 25 января, правда с пометкой на "определенные переменные, которые невозможно учесть в прогнозах" по ситуации со статистикой по коронавирусу.

Коронавирус 14.01.2021

Радует, что по данным на 14 января, карантин не повлиял на курс гривны к доллару. Так, согласно прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, озвученного в 2021 году курс национальной валюты будет на уровне 28,6 грн к доллару.

Лавины  - в Карпатах и снег -  в Киеве

В Украине в четверг-пятницу, 14-15 января, объявили штормовое предупреждение - возможен сход лавин в украинских Карпатах. Весь масштаб ЧП можно оченить по видео, опубликованом спасателями Ивано-Франковской области. Добавим, что погода в четверг, 14 января, ухудшилась не только в украинских Карпатах, но и в Киеве, став причиной смертельного ДТП в Софиевской Борщаговке.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, МВФ, Снег, Елена Танасевич.
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