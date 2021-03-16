Итоги дня 16 марта: вторжение российского вертолета в Украину, Арестович попал в скандал

Коронавирус в Украине

16 марта, в Украине зафиксировано 9 642 новых случая заражения коронавирусом, что на 2 850 больше, чем сутки ранее. При этом было зафиксировано максимальное с начала года количество скончавшихся за сутки от осложнений больных коронавирусом.

Российский вертолет вторгнулся в воздушное пространство Украины

Во вторник, 16 марта, российский вертолет "Ми-8" был замечен в небе над Украиной.

Из-за пролета российского вертолета Ми-8 в небе над пограничным пунктом в Краснополье Сумской области, военные были готовы применить ПВО в случае дальнейшего продвижения военной авиации РФ вглубь Украины.

Арестович послал на *уй комментатора в сети

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович на своей странице в соцсети Facebook ответил нецензурной бранью на замечание в комментариях о написании поста о деятельности делегации не на украинском языке.

Арестович не стал отмалчиваться и высказался по поводу обвинений в свой адрес, назвав всех "господ возмущенных" не иначе как "чистыми лицемерами" и безграмотными.

На фоне этого народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский хочет добиться отстранения военного эксперта от участия в переговорном процессе

Скандал с Милой Маханец и Пашей Паем

В Украине разгорелся скандал с 8-летней моделью Милой Маханец и ее 13-летним "бойфрендом" Пашей Паем. Девочка стала часто публиковать достаточно откровенные и недетские фотографии. Молодая пара активно снимает сторис и видео в TikTok с объятиями и поцелуями.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба назвал такой контент "аморальным и провокационным", после чего заявил, что обратился к МВД, Генпрокуратуре, киберполиции и социальным службам.

После этого делом занялась полиция.

Львов не примет мартовские матчи сборной Украины

16 марта, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение перенести домашние матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном из Льова в Киев.

Российская чемпионка попалась на распространении наркотиков

В Москве на Рублевском шоссе была задержана чемпионка РФ по фристайлу Анна Орловская. По словам девушки, у которой был обнаружен героин, она занималась закладками.

В России умер хоккеист, которому шайба попала в голову

Российский хоккеист Тимур Файзутдинов умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба команды "Динамо" СПб, где спортсмен был капитаном.

Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд

15 марта, каталонская "Барселона" принимала "Уэску" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:1. Лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси забил два гола и установил бомбардирский рекорд.

99-летний муж Елизаветы II вернулся домой

99-летний герцог Эдинбургский покинул больницу короля Эдуарда VII. Спустя целый месяц и перенесенную операцию на сердце супруг Елизаветы II вернулся домой.

Мишель Обама поддержала Меган Маркл на фоне расового скандала

Мишель Обама рассказала, что то, что в Букингемском дворце не обошли тему цвета кожи, не было полной неожиданностью, хотя и эта тема уже далеко не новая.

Ким Кардашян впервые нарушила молчание после заявления о разводе с Канье Уэстом

Ким нарушила молчание и дала интервью изданию VOGUE, в котором рассказала о своем 2020 году.