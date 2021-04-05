Итоги дня 5 апреля: локдаун в Киеве и скандал с голыми украинками в Дубае

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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В Украине за предыдущие сутки выявили 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Локдаун в Киеве

В Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием COVID-19. 

Полицейские Киева и нацгвардейцы усилили контроль за соблюдением гражданами правил усиленного карантина.

Для жителей столицы особенно острым стал вопрос перемещения по городу, чем активно пользуются службы такси. Так, в связи с повышенным спросом на их услуги, цены на перевозки по Киеву выросли в 2-3 раза.

При этом поезда киевского метро, которое продолжает работать, но перевозит пассажиров только по спецпропускам, ходят пустыми.

Активировались и мошенники. Так, например, была задержана 18-летняя жительница города, которая торговала спецпропусками для проезда в общественном транспорте. 

Мер Киева Виталий Кличко заявил, что если локдаун не окажет необходимого действия, в столице могут объявить чрезвычайное положение.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, ОАЭ, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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