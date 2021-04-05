Итоги дня 5 апреля: локдаун в Киеве и скандал с голыми украинками в Дубае

Коронавирус в Украине

В Украине за предыдущие сутки выявили 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Локдаун в Киеве

В Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием COVID-19.

Полицейские Киева и нацгвардейцы усилили контроль за соблюдением гражданами правил усиленного карантина.

Для жителей столицы особенно острым стал вопрос перемещения по городу, чем активно пользуются службы такси. Так, в связи с повышенным спросом на их услуги, цены на перевозки по Киеву выросли в 2-3 раза.

При этом поезда киевского метро, которое продолжает работать, но перевозит пассажиров только по спецпропускам, ходят пустыми.

Активировались и мошенники. Так, например, была задержана 18-летняя жительница города, которая торговала спецпропусками для проезда в общественном транспорте.

Мер Киева Виталий Кличко заявил, что если локдаун не окажет необходимого действия, в столице могут объявить чрезвычайное положение.

В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба

В Объединённых Арабских Эмиратах задержали группу эскортниц из стран бывшего Советского Союза, принявших участие в непристойной фотосессии в общественном месте.

Среди участниц 11 девушек из Украины.

Участники съемки уже арестованы, им грозят реальные тюремные сроки и штрафы.

В посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.

Киркоров довел Бузову до истерики

4 апреля 2021 года в России состоялась ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards", которая не прошла без "приключений".

Приходько расстроила фанов шоу "Маска"

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько опровергла новость о своей беременности.

Один из известнейших мировых брендов заявил об уходе с рынка смартфонов

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG сообщил, что отказывается от производства и продажи мобильных телефонов по всему миру.