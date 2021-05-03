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Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 3 мая: визит Зеленского в Польшу и последствия пасхального пьянства в Украине
Итоги дня 3 мая: визит Зеленского в Польшу и последствия пасхального пьянства в Украине
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Итоги дня 3 мая: визит Зеленского в Польшу и последствия пасхального пьянства в Украине

Итоги дня 3 мая: визит Зеленского в Польшу и последствия пасхального пьянства в Украине
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине зафиксировали 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 116 детей и 23 медработника.

Зеленский в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. 

Во время визита была подписана совместная с Польшей и странами Балтии декларация

Также Дуда заявил, что приедет на саммит Крымской платформы и что дорожная карта по вступлению нашей страны в НАТО будет рассматриваться уже на ближайшем саммите.

Чехия поставила точку в вопросе причастности Кремля ко взрывам на военных складах

Власти Чехии сообщили, что спецслужбы и полиция не имеют других версий взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российского тогда еще Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Последствия Пасхи

В Одессе подрались пара десятков молодых людей, вследствие чего несколько человек были госпитализированы в критическом состоянии.

В Песчанке Винницкой области тоже произошла массовая драка, после попытки разнять которую в больницу угодили уже двое полицейских.

В селе Скибин под Киевом пьяный мужчина избил односельчанина и бросился с ружьем на полицейских.

На Теремках в Киеве случилась целая Санта-Барбара - там двух девушек якобы чуть не изнасиловали, после чего они стали бить своих обидчиков, а во время драки их еще и ограбили;

В Харькове с ножевыми ранениями нашли мертвыми девушку и парня;

В Черниговской области пьяный водитель грузовика сбил велосипедисток и пытался уехать за границу (а одна из пострадавших умерла);

На набережной в Одессе мужчина а-ля Посейдон намокал в опасных штормовых волнах, пока его силой не увели.

Тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений

Руководство ФК "Олимпик" приняло решение освободить главного тренера Юрия Калитвинцева от занимаемой должности, несмотря на то, что в это кресло он сел в феврале этого года.

Билли Айлиш снялась в роскошной фотосессии Vogue

Американская исполнительница Билли Айлиш неожиданно для всех снялась в гламурной фотосессии британского Vogue.

Бывшая девушка принца Гарри родила первенца

Популярная британская певица, экс-подруга принца Гарри, Элли Голдинг впервые стала мамой. Артистка родила своего первенца от возлюбленного - Каспара Джоплинга. 

Павел Дуров поразил сеть первым фото за три года

3 мая страничка Дурова в Инстаграм таки пополнилась новым снимком. На нем Павел позирует в позе лотоса с обнаженным торсом на фоне города. 

Принц Гарри впервые публично выступил после похорон принца Филиппа

36-летний Гарри поблагодарил медиков, которые помогают бороться с коронавирусом, а также призвал заботиться о себе и родных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Итоги дня, Covid-19.
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