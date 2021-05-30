Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
Новый "морской курорт" Украины: по затопленному Житомиру катаются на гидроциклах и надувных матрасах (фото, видео)
Новый "морской курорт" Украины: по затопленному Житомиру катаются на гидроциклах и надувных матрасах (фото, видео)
Новый "герб столицы" и троллинг Москвы: сеть заполнили мемы ко дню Киева (фото, видео)
Новый "герб столицы" и троллинг Москвы: сеть заполнили мемы ко дню Киева (фото, видео)
Сбилась с пути: появились новые подробности гибели украинки Яны Кривошеи в горах Турции
Сбилась с пути: появились новые подробности гибели украинки Яны Кривошеи в горах Турции

Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине

Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 1703 человека с коронавирусом, из них в больницы попали 1330 человек. 

В Киеве протестовали сторонники Стерненко

Сторонники активиста Сергея Стерненко вновь пришли к Офису президента Украины.

День Киева 

 

В эти выходные Киеву исполнилось 1539 лет. В День города во всех десяти районах Киева прошли циклы мероприятий в различных форматах

Украинская исполнительница из Броваров Валерия Клапчук на своем YouTube-канале опубликовала видео, где она на бандуре исполняет известный хит "Як тебе не любити, Києве мій!" с трех локаций города.

Как и любое другое крупное мероприятие, это событие не обошло вниманием пользователи сети

Непогода в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 30 мая, более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий.

Кроме того, водой затопило Житомир, но изобретательные горожане нашли способ передвигаться по городу: одни сели на водные скутеры, а другие достали надувные матрасы.

Также дожди продолжают заливать оккупированный Симферополь

Внезапно умер посол Украины в Таиланде

Ночью 29 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта.

Позже стало известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Украинка одолела экс-первую ракетку мира на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) уверенно обыграла немку Анжелик Кербер (№27 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции-2021

19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии

Мотогонщик Джейсон Дюпаскье угодил в аварию в субботу, 29 мая, во время квалификационного заезда Гран-при Италии Moto3, что проходил в Муджелло. К сожалению, врачи не сумели спасти молодого пилота.

Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни провел защиту титула в поединке против опытного легковеса из Венесуэлы Хорхе Линареса.

Веру Брежневу заметили на вечеринке Лукашенко

В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, старший сын непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил развлекать гостей известных певцов - Веру Брежневу, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Emin. 

Солистка Go_A прокомментировала баллы от жюри

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко прокомментировала ситуацию с низкими баллами на "Евровидении-2021" от жюри.

Также она отреагировала на слухи о романтических отношениях с солистом рок-группы из Италии Maneskin Дамианом Давидом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Киев, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
02 Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз
03 Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
04 Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи
05 Конфуз в прямом эфире: российский журналист "засветил" голую женщину на украинском телеканале (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы не будем стоять в стороне&quot;: Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
&quot;Устал от жизни&quot;: в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
"Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
Итоги дня 30 мая: день Киева, &quot;потоп&quot; и протесты в Украине
Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине
Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)
Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь