Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 1703 человека с коронавирусом, из них в больницы попали 1330 человек.

В Киеве протестовали сторонники Стерненко

Сторонники активиста Сергея Стерненко вновь пришли к Офису президента Украины.

День Киева

В эти выходные Киеву исполнилось 1539 лет. В День города во всех десяти районах Киева прошли циклы мероприятий в различных форматах

Украинская исполнительница из Броваров Валерия Клапчук на своем YouTube-канале опубликовала видео, где она на бандуре исполняет известный хит "Як тебе не любити, Києве мій!" с трех локаций города.

Как и любое другое крупное мероприятие, это событие не обошло вниманием пользователи сети.

Непогода в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 30 мая, более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий.

Кроме того, водой затопило Житомир, но изобретательные горожане нашли способ передвигаться по городу: одни сели на водные скутеры, а другие достали надувные матрасы.

Также дожди продолжают заливать оккупированный Симферополь.

Внезапно умер посол Украины в Таиланде

Ночью 29 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта.

Позже стало известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Украинка одолела экс-первую ракетку мира на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) уверенно обыграла немку Анжелик Кербер (№27 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции-2021

19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии

Мотогонщик Джейсон Дюпаскье угодил в аварию в субботу, 29 мая, во время квалификационного заезда Гран-при Италии Moto3, что проходил в Муджелло. К сожалению, врачи не сумели спасти молодого пилота.

Хэйни защитил пояс чемпиона в весе Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни провел защиту титула в поединке против опытного легковеса из Венесуэлы Хорхе Линареса.

Веру Брежневу заметили на вечеринке Лукашенко

В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, старший сын непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил развлекать гостей известных певцов - Веру Брежневу, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Emin.

Солистка Go_A прокомментировала баллы от жюри

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко прокомментировала ситуацию с низкими баллами на "Евровидении-2021" от жюри.

Также она отреагировала на слухи о романтических отношениях с солистом рок-группы из Италии Maneskin Дамианом Давидом.