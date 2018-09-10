Смешные анекдоты, которые разукрасят ваш вечер яркими цветами.

Смешные анекдоты, которые разукрасят ваш вечер яркими цветами. Одна блондинка другой: - Ты зачем вызвала сразу восемь машин? - Я таксикоманка…