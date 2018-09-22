Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября

Только брак способен превратить женщину из ласковой кошечки в сторожевую собаку.

Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо крадёт образец.

– Дорогой, тебе что-нибудь приготовить на ужин?

– Устриц в нормандском соусе.

– Ну пельмени, так пельмени..

В Украине хороший асфальт на дороге не валяется.

Водитель маршрутки, заходя в лифт, по привычке ожидает наполнения кабины пассажирами и собирает с них деньги за проезд.