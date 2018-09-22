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Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября

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Анекдоты 22 сентября
15:55 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.

Только брак способен превратить женщину из ласковой кошечки в сторожевую собаку.

Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо крадёт образец.

– Дорогой, тебе что-нибудь приготовить на ужин?
– Устриц в нормандском соусе.
– Ну пельмени, так пельмени..

В Украине хороший асфальт на дороге не валяется.

Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября

Водитель маршрутки, заходя в лифт, по привычке ожидает наполнения кабины пассажирами и собирает с них деньги за проезд.

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Все по теме:

22 сентября, Анекдоты, Курьез, Приколы, Смех, Юмор.
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