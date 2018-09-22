Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4519989-ne-sderzhat-smeh-vechernie-anekdotyi-22-sentyabrya.html
Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября
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15:55 Сегодня Телеграф
Убойные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
Только брак способен превратить женщину из ласковой кошечки в сторожевую собаку.
Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо крадёт образец.
– Дорогой, тебе что-нибудь приготовить на ужин?
– Устриц в нормандском соусе.
– Ну пельмени, так пельмени..
В Украине хороший асфальт на дороге не валяется.
Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября
Водитель маршрутки, заходя в лифт, по привычке ожидает наполнения кабины пассажирами и собирает с них деньги за проезд.
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