100 фотографий из разных стран, на которых изображены жилищные строения, удаленные от цивилизации.

Вам не надоел шум транспортного потока и загрязнённый воздух? Не смотря на массу преимуществ городской жизни, люди иногда мечтают побыть в тишине и спокойствии, пожить в небольшом уединённом доме. Ниже вы увидите 100 фотографий из разных стран, на которых изображены жилищные строения, удалённые от цивилизации. Некоторые из них выглядят настолько мило и уютно, что вам непременно захочется там побывать.