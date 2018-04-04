Не только простые люди любят шутить друг над другом, всемирно известные корпорации тоже грешат этим.
Не только простые люди любят шутить друг над другом, всемирно известные корпорации тоже грешат этим. Давайте же вспомним самые громкие шутки.
Не только простые люди любят шутить друг над другом, всемирно известные корпорации тоже грешат этим. Давайте же вспомним самые громкие шутки.
|
Семь дней мусора: мощный проект о жутких реалиях современного общества (Фото)
Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира
Улыбка до ушей: уморительные демотиваторы, которые сделают вашу ночь
Забавные совпадения: животные, которые выглядят точь-в-точь как известные люди
Самые эпатажные и шокирующие публику образы поп-дивы Леди Гаги (Фото)
Старый Киев времен перестройки в объективе фотографа-документалиста (Фото)
Уютный интерьер деревянного дома, в котором "отдыхает душа" (Фото)
Между женщиной и природой: атмосферные портреты Алессио Альби (Фото)
До дрожи в сердце: самые сильные снимки, которые вошли в историю (Фото)
Самые интересные научные находки, сделанные в Антарктиде
Милые снимки пушистых панд из китайского питомника в Чэнду (Фото)
Маникюр 2018: стильные идеи нежного весеннего маникюра (Фото)
Художница превращает людей и животных в мультяшных персонажей (Фото)
Смех до слез: забавные последствия неумелых рук строителей и проектировщиков
Смешные снимки о проблемах хозяев малогабаритных квартир
Улыбка до ушей: снимки, которые доказывают, что лягушки могут быть забавными
Девушки из американского военного журнала во время Второй мировой войны (Фото)
Непонятные и смешные снимки, вызывающие больше вопросов, чем ответов
Африка раскалывается на две части
Смех до слез: веселые анекдоты 4 апреля
Самые знаменитые женщины-шпионки всех времен (Фото)
Улыбка до ушей: веселые гифки, которые сделают ваш день
Антигламур: девушка создает смешные пародии на снимки знаменитостей
Медики рассказали, как Луна влияет на организм
Важно знать: самые распространенные симптомы начинающегося сахарного диабета