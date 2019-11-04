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Вы не сможете пройти мимо: "мимишки", которые заряжают позитивом
Животные могут быть такими очаровательными. Согласитесь, смотреть на эти пушистые и добрые комочки — одно удовольствие! Предлагаем почаще любоваться на милоту, чтобы поднимать настроение и успокаивать нервы.
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