Режим маскировки включен: веселые картинки

Этот режим почти всегда включается неожиданно - когда оказываешься в месте, где обивка стульев, кажется, сделана из той же ткани, что и твой костюм, или рисунок на носках практически полностью совпадает с узором на ковре.