У кого День ангела 14 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 14 марта, отмечается День украинского добровольца, День числа пи, День бабочек, Международный день рек, День православной книги. Также в этот день носители сразу 17 имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 14 марта

Александра, — это женская версия имени "Александр", что с греческого переводится как "храбрый защитник".

Анна, — древнее и весьма популярное на сегодняшний день имя еврейского происхождения, которое переводится как "благодать".

Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок".

Дарья (Дария, Дарина), — это имя имеет древнеперсидское происхождение и переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".

Евдокия, — древнегреческое имя, которое красиво переводится как "благословение", "любовь".

Матрена, — это имя латинского происхождения, что переводится как "мать семьи", "почтенная дама".

Надежда, — это имя калькировано от греческого "Элпис", которое тоже переводится как "надежда".

Ольга, — это имя имеет скандинавское происхождение и дословно значит "священная", "святая".

Мужские именины 14 марта

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Василий, — это имя с греческими корнями, которое переводится очень красиво как "царский", "царственный".

Вениамин, — еврейское имя, которое можно перевести как "счастливый сын".

Иван, — древнее еврейское имя, которое переводится как "благословенный Богом".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Ян, — есть две версии происхождения этого имени. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Как известно, в определенные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, — в эти же дни празднуют свои Дни ангела люди, которые носят схожие с ними имена и родились незадолго до дня памяти. Принято считать, что святые защищают своих тезок от бед в течение их жизни, выступают их покровителями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники ждут украинцев в марте 2023 года.