У кого День ангела 14 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 14 березня, відзначається День українського добровольця, День числа пі, День метеликів, Міжнародний день річок, День православної книги. Також цього дня носії одразу 17 імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 14 березня

Олександра, — це жіноча версія імені "Олександр", що з грецької перекладається як "хоробра захисниця".

Анна (Ганна), — стародавнє і дуже популярне на сьогоднішній день ім’я єврейського походження, яке перекладається як "благодать".

Антоніна, — це грецьке ім’я, яке за однією версією означає "готова до бою", а за іншою перекладається як "квітка".

Дарія (Дар'я, Дарина), — це ім’я має давньоперське походження і перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована".

Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благословення", "любов".

Мотрона, — це ім’я латинського походження, що перекладається як "мати сім’ї", "шановна дама".

Надія — це ім’я кальковане від грецького "Елпіс", яке теж перекладається як "надія".

Ольга — це ім’я має скандинавське походження і дослівно означає "священна", "свята".

Чоловічі іменини 14 березня

Олександр — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Василь, — це ім’я з грецьким корінням, яке перекладається дуже красиво як "царський".

Веніамін, — єврейське ім’я, яке можна перекласти як "щасливий син".

Іван, — стародавнє єврейське ім’я, яке перекладається як "благословенний Богом".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Нестор — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому".

Петро — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Ян, — є дві версії походження цього імені. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Як відомо, у певні дні церква шанує пам’ять різних святих і мучеників, — у ці дні святкують свої Дні ангела люди, які носять схожі з ними імена і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважають, що святі захищають своїх тезок від бід протягом їх життя, виступають їх покровителями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята чекають на українців у березні 2023 року.