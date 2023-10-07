Именины 8 октября: кого поздравляем с Днем ангела в воскресенье по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 8 октября, в 2023 году отмечается День юриста Украины, День художника Украины, Всемирный день осьминога, Всемирный день зомби.

Кроме того, в этот день по новому календарю почитается память преподобной Пелагии Антиохийской и Таисии Египетской. А носители сразу почти двадцати женских и мужских имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 8 октября

Василий, — это имя греческого происхождение, которое переводится как "царский" или "царственный".

Виктор, — это латинское имя, которое значит "победитель".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Женские именины 8 октября

Елизавета, — еврейское имя, которое значит "Бог мой — клятва".

Мария, — это очень распространенное в Украине имя имеет древнееврейское происхождение и по разным версиям значит "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Надежда, — это имя имеет церковнославянское происхождение и является калькой на греческое имя "Элпис", которое переводится как "надежда".

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская" и является эпитетом богини Афродиты. 8 октября почитается преподобная Пелагия Антиохийская.

Таисия, — красивое греческое имя, которое буквально значит "та, что посвящена египетской богине плодородия Исиде". 8 октября почитается преподобная Таисия Египетская, Фиваидская.

Татьяна, — по одной из версий, имя произошло из латинского языка и значит "из рода Татия"; по другой версии, имя греческое и значит "основательница".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 8 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 21 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

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