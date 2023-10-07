Іменини 8 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у неділю за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 8 жовтня, у 2023 році відзначають День юриста України, День художника України, Всесвітній день восьминога, Всесвітній день зомбі.

Окрім того, у цей день за новим календарем вшановується пам’ять преподобної Пелагії Антіохійської та Таїсії Єгипетської. А носії одразу майже двадцяти жіночих та чоловічих імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 8 жовтня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Віктор, — це латинське ім’я, яке означає "переможець".

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Серафим, — Ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Жіночі іменини 8 жовтня

Єлизавета, — єврейське ім’я, яке означає "Бог мій — клятва".

Марія, — це дуже поширене в Україні ім’я має давньоєврейське походження і за різними версіями означає "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Надія, — це ім’я має церковнослов’янське походження і є калькою на грецьке ім’я "Елпіс", яке перекладається як "надія".

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська" і є епітетом богині Афродіти. 8 жовтня вшановується преподобна Пелагія Антіохійська.

Таїсія, — красиве грецьке ім’я, яке буквально означає "та, що присвячена єгипетській богині родючості Ісіді". 8 жовтня вшановується преподобна Таїсія Єгипетська, Фіваїдська.

Тетяна, — за однією з версій, ім’я походить з латинської мови і означає "з роду Татія"; за іншою версією, ім’я грецьке і означає "засновниця".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 8 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 21 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинья.

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