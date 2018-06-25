В Нигерии погибло 86 человек

В центральной части Нигерии кочевники атаковали фермерские хозяйства.

В результате столкновений были убиты 86 человек, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции. Шесть человек получили ранения, были разрушены 50 домов. Тела погибших переданы родственникам, рассказали в полиции.