Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ряд стран проигнорировали встречу ЕС по миграционному кризису
Ряд стран проигнорировали встречу ЕС по миграционному кризису
Новости: В Гвинее потерпел крушение самолет, есть погибшие
В Гвинее потерпел крушение самолет, есть погибшие
Новости: ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
Новости: Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
X

В Нигерии погибло 86 человек

Нигерия
07:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Налет кочевых банд на фермерские хозяйства закончился гибелью 86 человек, разрушены 50 домов.

В центральной части Нигерии кочевники атаковали фермерские хозяйства.

В результате столкновений были убиты 86 человек, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции. Шесть человек получили ранения, были разрушены 50 домов. Тела погибших переданы родственникам, рассказали в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бандиты, Кочевники, Налет, Нигерия, Фермеры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Канада осудила расправу над демонстрантами в Никарагуа Затяжные протесты в Никарагуа унесли жизни уже 212 человек Всего за два дня в Средиземном море утонули свыше 200 беженцев

Последние новости

В США с рельсов сошли 32 вагона с нефтью Встречайте будни с улыбкой: утренние анекдоты 25 июня СЦКК: Боевики стягивают в ОРДЛО танки, "Грады" и гаубицы
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
03 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
04 Мужское либидо разбудит трава
05 О чем говорят морщины на вашем лице
Новости сегодня
07:55 Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко
07:52 Полиция расследует взрыв автомобиля в Одессе
07:48 На Марсе планируют выращивать виноград
07:33 ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
07:31 На линии разграничения выявили картины на 3,5 млн грн
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Турции побеждает Эрдоган
На выборах в Турции побеждает Эрдоган
Новости: Саммит ЕС по беженцам: Компромисс не достигнут
Саммит ЕС по беженцам: Компромисс не достигнут
Новости: Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно
Новости: Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Добавить комментарий
0