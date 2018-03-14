Красивые и интересные пляжи, которые вам понравятся.

Все пляжи одинаковы: лежаки, бирюзовая вода и золотистый песок. Но есть места, где бы хотел сфотографироваться каждый. Ниже представлена десятка самых интересных. Сезон отпусков в разгаре!