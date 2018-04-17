Небольшая деревня Zhongdong является единственным поселением в Китае, которое располагается внутри естественной пещеры.
Небольшая деревня Zhongdong является единственным поселением в Китае, которое располагается внутри естественной пещеры.
Небольшая деревня Zhongdong является единственным поселением в Китае, которое располагается внутри естественной пещеры.
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