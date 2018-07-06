на течение воды можно смотреть бесконечно.
Фонтаны привносят в нашу жизнь ощущение праздника, радости и свежести. Рядом с ними договариваются о встречах, или проводят время в одиночестве и, конечно же, фотографируются.
Фонтаны привносят в нашу жизнь ощущение праздника, радости и свежести. Рядом с ними договариваются о встречах, или проводят время в одиночестве и, конечно же, фотографируются.
|
Несколько чашек всеми любимого кофе продлевают жизнь
Маникюр 2018: летние идеи маникюра для коротких ногтей (Фото)
Уморительные демотиваторы, которые развеселят вас
Врачи назвали сок, который лучше пить после заморозки
День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
Научные изобретения, которые изменили мир до неузнаваемости
Вот как выглядят дочери мировых знаменитостей
Первые признаки приближающегося сердечного приступа
Старый сарай превратили в шикарное ателье (Фото)
19-летняя выпускница со стальными мышцами, которая поразила Instagram своим телом (Фото)
Ах, эта свадьба пела и плясала: курьезные свадебные снимки, которые подарят вам улыбку
Как изменились актеры фильма "Москва слезам не верит" 35 лет спустя
Смешные приколы на работе, которые вас рассмешат
Звезды, которые "чуточку" переборщили с ботоксом (Фото)
Веселые комиксы, которые поднимут настроение на весь день
Самые безумные и необычные шляпы (Фото)
Удивительная дружба совы Польди и овчарки Инго (Фото)
Самые привлекательные возлюбленные мировых звезд футбола (Фото)
Смех до упаду: прикольные снимки, которые вам поднимут настроение ночью
Медики посоветовали, как защитить себя от жары
Названа самая опасная в жару еда
Просыпайтесь с улыбкой на лице: утренние анекдоты 6 июля
26 знаменитых поцелуев, которые вошли в историю (Фото)
Медики рассказали, как защитить себя от действия вредных веществ
Красота по-африкански: снимки одного из самых уникальных племен (Фото)