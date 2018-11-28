Красота Байкала от фотографа Алексея Матвеева (Фото) Почти мифологический образ Байкала есть в сознании у каждого. Предлагаем посмотреть потрясающие работы талантливого фотографа и заядлого путешественника Алексей Матвеев, который профессионально снимает природу.