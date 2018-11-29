Волшебство города Киото в Японии (Фото) Стив Роу - американский путешественник провел 48 часов в Японии, в городах Осака и Киото. Он успел посетить много интересных мест за это короткое время, но это был один из лучших уикэндов, он сделал много фотографий. Вот некоторые сделанные в Киото.