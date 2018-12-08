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Удивительная Грузия в объективе аргентинского фотографа (Фото)
Аргентинский фотограф Пабло Феррари живет в Грузии. Он успел побывать в самых разных частях страны и запечатлеть на своих снимках картины из будничной жизни грузинского народа. Его фотографии показывают нам Грузию через причудливый фильтр авторского восприятия, и на них эта прекрасная страна выглядит иллюстрацией к сказочной повести. Мы отобрали для вас несколько самых завораживающих снимков.
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