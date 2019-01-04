Жизнь богатых людей в Северной Корее (Фото) Северная Корея меняется — по крайней мере, в экономической сфере. Все больше и больше граждан становятся donju («донджю»), что буквально означает «денежные мастера». Это, по сути, люди, принадлежащие к среднему классу, у которых есть частные источники дохода, не связанные с партией.