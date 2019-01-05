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Суббота, 05.01.2019
Победители фотоконкурса National Geographic Travel Photographer of the Year 2018 (Фото)
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Победители фотоконкурса National Geographic Travel Photographer of the Year 2018 (Фото)

Судьи ежегодного конкурса Travel Photographer of the Year выбрали лучшие фотографии 2018 года. Фотографы из 142 стран представили более 20 000 фотографий для TPOTY этого года. Весной снимки будут показаны на бесплатной выставке в Лондон Бридж Сити.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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Конкурс, Фото, Победители, National Geographic Travel Photographer of the Year 2018, TPOTY, Лондон Бридж Сити.
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