Вид из окна самолета: удивительные кадры с высоты птичьего полета Авиаперелет — это не только способ добраться из пункта А в пункт Б, но и возможность взглянуть на мир с непривычного ракурса. Особенно если вы сидите у окна, а за бортом — безоблачная погода.