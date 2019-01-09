Увлекательная прогулка по рождественскому базару в Германии (Фото) Как-то незаметно подходит к концу Новый год, вот и Рождество уже наступило, впереди только Старый Новый год. Но хочется немного продлить их очарование, и поэтому сегодня мы посетим красивый рождественский базар в немецком городе Ландау.