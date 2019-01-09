Знаменитое кладбище автомобилей: место, где застыло время В лесах на юге Швеции находится удивительное место — кладбище автомобилей ушедшей эпохи. "Стоянка" была создана двумя братьями для хранения автомобилей, брошенных американскими военнослужащими во время Второй мировой войны. Эти забытые старинные автомобили стоят приблизительно 100,000.