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Знаменитое кладбище автомобилей: место, где застыло время
В лесах на юге Швеции находится удивительное место — кладбище автомобилей ушедшей эпохи. "Стоянка" была создана двумя братьями для хранения автомобилей, брошенных американскими военнослужащими во время Второй мировой войны. Эти забытые старинные автомобили стоят приблизительно 100,000.
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