Путешествие в царство льда и снега: Харбинский фестиваль 2019 года (Фото)

Каждый год, в провинции Хэйлунцзян, на северо-востоке Китая, в городе Харбине, проходит Харбинский международный фестиваль ледовых и снежных скульптур, на котором представлены огромные ледовые и снежные скульптуры, и который привлекает более 1 миллиона посетителей. Фестиваль проходит 35-тый раз и он действительно великолепен.