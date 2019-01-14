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Понедельник, 14.01.2019
Путешествие в царство льда и снега: Харбинский фестиваль 2019 года (Фото)
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Путешествие в царство льда и снега: Харбинский фестиваль 2019 года (Фото)

Каждый год, в провинции Хэйлунцзян, на северо-востоке Китая, в городе Харбине, проходит Харбинский международный фестиваль ледовых и снежных скульптур, на котором представлены огромные ледовые и снежные скульптуры, и который привлекает более 1 миллиона посетителей. Фестиваль проходит 35-тый раз и он действительно великолепен.
photochronograph.ru
Фото: photochronograph.ru
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