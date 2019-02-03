Опасные аттракционы для очень отважных Парки развлечений уже давно перестали быть просто местом, где можно расслабиться и хорошо провести время. Искушенные любители каруселей приходят туда за очередной порцией адреналина, а владельцы луна-парков предлагают безумные развлечения для них. Эти 10 сумасшедших аттракционов заставят почувствовать максимальных прилив адреналина.