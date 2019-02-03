Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Опасные аттракционы для очень отважных
1 / 12

Опасные аттракционы для очень отважных

Парки развлечений уже давно перестали быть просто местом, где можно расслабиться и хорошо провести время. Искушенные любители каруселей приходят туда за очередной порцией адреналина, а владельцы луна-парков предлагают безумные развлечения для них. Эти 10 сумасшедших аттракционов заставят почувствовать максимальных прилив адреналина.
newsyou.info
Фото: newsyou.info
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Адреналин, Луна-парк, Путешествия, Аттракционы, Опасные аттракционы, Парк развлечений, "Карусели".
09:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь