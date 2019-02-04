10 самых крайних точек мира (Фото) 15 июня 1580 года английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды – самую юго-западную точку Африки. Где всё-таки находится край Земли? Как выглядят крайние точки мира? В этой фотоподборке вы увидите некоторые из них.