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Понедельник, 04.02.2019
10 самых крайних точек мира (Фото)
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10 самых крайних точек мира (Фото)

15 июня 1580 года английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды – самую юго-западную точку Африки. Где всё-таки находится край Земли? Как выглядят крайние точки мира? В этой фотоподборке вы увидите некоторые из них.
Фото: bigpicture.ru
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