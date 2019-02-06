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Среда, 06.02.2019
Живописные и малоизвестные места Европы
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Живописные и малоизвестные места Европы

Легко купить авиабилет, забронировать номер в отеле и провести отпуск в одном из самых популярных курортов мира. Но многие из нас уже бывали в самых "раскрученных" туристических местах или видели их фотографии настолько часто, что потеряли к ним интерес. А как насчет отдыха в райских уголках европейских стран, о которых пока что известно немногим путешественникам? Только взгляните, как там красиво!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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