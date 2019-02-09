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Атмосферная Гавана в объективе Элен Хавард (Фото)
Фотограф Элен Хавард (Helene Havard) из города Папеэте (Pape'ete), Французская Полинезия, отправилась на Кубу и запечатлела городские пейзажи её столицы, Гаваны. Гуляя по улицам города, она влюбилась в его яркие, живые оттенки и уникальную атмосферу, ощущаемую ею на протяжении всего пути.
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