Атмосферная Гавана в объективе Элен Хавард (Фото) Фотограф Элен Хавард (Helene Havard) из города Папеэте (Pape'ete), Французская Полинезия, отправилась на Кубу и запечатлела городские пейзажи её столицы, Гаваны. Гуляя по улицам города, она влюбилась в его яркие, живые оттенки и уникальную атмосферу, ощущаемую ею на протяжении всего пути.